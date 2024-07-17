В Казани на улице Баумана впервые пройдет фестиваль разумного потребления

Фото: Максим Платонов

На улице Баумана в Казани состоится фестиваль «КультТорг», где будут организованы сбор вторсырья и гаражная распродажа. Мероприятие пройдет 20 июля, сообщается на сайте мэрии Казани.

Горожане смогут сдать различные виды вторсырья активистам проекта «ЭкоЛогично». Среди принимаемых отходов — бритвенные станки, фломастеры, сломанные телефоны, провода и зарядки от них, блистеры от таблеток и др.

Волонтеры расскажут о жизни вторсырья и новых материалах из него. Также на фестивале будет организована гаражная распродажа, где представят растения, экотовары и вещи от горожан. На площадке появится фотозона в стиле ретро с видом на Казанский кремль.

Посетителей будут ждать с 12.00 до 19.00 у станции метро «Кремлевская» на круговой площадке около Академии наук Республики Татарстан.

Еще одно мероприятие «КультТорга» состоится 21 июля на набережной Казанки в павильоне «Экостанция». Здесь организуют обмен одеждой, книгами, растениями, украшениями и др., а также пикник-нетворкинг, на который необходима предварительная регистрация. Фестиваль будет проходить с 15.00 до 19.00.

Напомним, что в прошедшие выходные, 13 и 14 июля, в столице Татарстана прошел десятый по счету гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Фестиваль посетили более 70 тыс. человек, а на организацию в этом году потратили около 6 млн рублей.



Анастасия Фартыгина