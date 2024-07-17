Совфед одобрил закон об отсрочке от призыва на военную службу для сотрудников прокуратуры и СК

Фото: Анна Сейтумерова

Совет Федерации принял закон, согласно которому служащие в органах и организациях прокуратуры России, а также в следственных органах и учреждениях Следственного комитета смогут получить отсрочку от призыва в армию, пишет ТАСС.

Это касается граждан, которые поступили на службу сразу после получения высшего образования. Отсрочка предоставляется на время службы.

Аналогичные условия действуют и для служащих в других государственных структурах: органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, уголовно-исполнительной системе, органах принудительного исполнения и таможенных органах страны.

Закон также предусматривает освобождение от военных сборов для тех, кто служит в прокуратуре или Следственном комитете на должностях со спецзваниями или классными чинами. Кроме того, военнослужащие по контракту могут быть досрочно уволены с военной службы, если перейдут на работу в прокуратуру или СК.

Сотрудники этих ведомств, а также таможенники будут поставлены на специальный воинский учет. Порядок и особенности такого учета определит правительство России. Сейчас аналогичные правила действуют для служащих МВД, Росгвардии, ФССП, ФСИН и Государственной противопожарной службы.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

В 2023 году право на отсрочку от частичной мобилизации получили 834,2 тыс. россиян.

