Совфед одобрил закон об отсрочке от призыва на военную службу для сотрудников прокуратуры и СК
Совет Федерации принял закон, согласно которому служащие в органах и организациях прокуратуры России, а также в следственных органах и учреждениях Следственного комитета смогут получить отсрочку от призыва в армию, пишет ТАСС.
Это касается граждан, которые поступили на службу сразу после получения высшего образования. Отсрочка предоставляется на время службы.
Аналогичные условия действуют и для служащих в других государственных структурах: органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, уголовно-исполнительной системе, органах принудительного исполнения и таможенных органах страны.
Закон также предусматривает освобождение от военных сборов для тех, кто служит в прокуратуре или Следственном комитете на должностях со спецзваниями или классными чинами. Кроме того, военнослужащие по контракту могут быть досрочно уволены с военной службы, если перейдут на работу в прокуратуру или СК.
Сотрудники этих ведомств, а также таможенники будут поставлены на специальный воинский учет. Порядок и особенности такого учета определит правительство России. Сейчас аналогичные правила действуют для служащих МВД, Росгвардии, ФССП, ФСИН и Государственной противопожарной службы.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
В 2023 году право на отсрочку от частичной мобилизации получили 834,2 тыс. россиян.
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