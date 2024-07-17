В Татарстане вдвое снизили сумму гранта для поддержки ученых и преподавателей, работающих на татарском языке

Фото: Александр Ильин

Кабмин Татарстана изменил сумму гранта в конкурсе для поддержки научно-исследовательской и педагогической деятельности преподавателей на татарском языке. Теперь она составляет 100 тыс. рублей, до этого была 200 тыс. рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации.



С 2016 года в Татарстане проводится конкурс по поддержке ученых и преподавателей в рамках госпрограммы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Татарстана». Гранты предоставляются из бюджета республики. Конкурс проходит по следующим направлениям:

татарский язык, литература, фольклор и искусство;

история Татарстана и татарского народа;

региональные проблемы образования;

медицина, биология, экология, сельскохозяйственные науки;

математика, физика, химия, геология и география;

проблемы машиностроения и строительные технологии, информационные технологии.

На конкурс принимаются научные проекты, выполненные на татарском языке в виде монографий, учебных пособий, цикла статей, материалов по разработке или созданию методик и технологий, новой научно-технической продукции.

В 2023 году размеры грантов для молодых учителей Казани планировали повысить, сообщал мэр города Ильсур Метшин на встрече с победителями трех городских педагогических конкурсов.

Рената Валеева