Трамп о Байдене: «Он заставил Россию и Китай вступить в брак. Они поженились»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден способствовал сближению России и Китая. Об этом Трамп сказал в интервью Bloomberg:

— Знаете ли, три с половиной года назад мы допустили худшее, что произошло, потому что Байден — глупый человек. Он заставил Россию и Китай вступить в брак. Они поженились. Затем они приняли к себе маленького двоюродного брата — Иран, а затем они взяли к себе Северную Корею. Им больше никто не нужен, — отметил Трамп.

Кроме того, Трамп считает, что из-за некомпетентности Байдена мир будет на пороге масштабной ядерной катастрофы в ближайшие пять месяцев до выборов в США. В Демократической партии звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с Трампом.

Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

В 2022 году Трамп заявил, что в ситуации с Украиной президент России Владимир Путин оказался «умнее» лидера США Джо Байдена: «Дело не только в том, что Путин умен <...>, а в том, что наши лидеры глупы, так глупы», — сказал он на выступлении перед своими сторонниками.