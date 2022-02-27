Трамп заявил, что в ситуации с Украиной Путин оказался умнее властей США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в ситуации с Украиной президент РФ Владимир Путин оказался «умнее» лидера США Джо Байдена, сообщает «РИА Новости».



«Дело не только в том, что Путин умен <...>, а в том, что наши лидеры глупы, так глупы», — сказал Трамп на выступлении перед сторонниками.

Бывший президент США считает, что Путин решил провести спецоперацию после того, как увидел «жалкий уход» войск США из Афганистана. Однако он назвал спецоперацию «злодеянием, которое никогда не должно было произойти».

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Маргарита Головатенко