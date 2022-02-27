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Трамп заявил, что в ситуации с Украиной Путин оказался умнее властей США

08:37, 27.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация 1
Трамп заявил, что в ситуации с Украиной Путин оказался умнее властей США
Фото: kremlin.ru

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в ситуации с Украиной президент РФ Владимир Путин оказался «умнее» лидера США Джо Байдена, сообщает «РИА Новости».

«Дело не только в том, что Путин умен <...>, а в том, что наши лидеры глупы, так глупы», — сказал Трамп на выступлении перед сторонниками.

Бывший президент США считает, что Путин решил провести спецоперацию после того, как увидел «жалкий уход» войск США из Афганистана. Однако он назвал спецоперацию «злодеянием, которое никогда не должно было произойти».

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:44
    Зачем такая новость? Он хуже Байдена. С его позиции - он бы уже бросил перчатку России.
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