На юге России зафиксировали рекорд энергопотребления

Фото: Максим Платонов

В энергосистеме юга России зафиксирован исторический рекорд потребления мощности — 20 954 МВт. Он был установлен во вторник в 14.00 мск, когда средняя температура воздуха составила 28,2°C, сообщил «Системный оператор» в своем телеграм-канале.

Это на 4 МВт больше предыдущего максимума, достигнутого 13 января 2024 года при среднесуточной температуре -11,5°C. По сообщению регулятора, рекордные показатели летом связаны с наплывом туристов и повсеместным использованием кондиционеров и холодильного оборудования.

Напомним, что первый энергоблок Ростовской АЭС, отключенный ранее из-за технического сбоя, вновь подключен к сети, сообщили в компании «Росэнергоатом». По состоянию на 5.45 утра 17 июля блок несет полную нагрузку в 1000 мегаватт.

Рената Валеева