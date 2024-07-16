В Госдуму внесли законопроект о введении института небанковских поставщиков платежных услуг

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Группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым, председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку, внесла в нижнюю палату законопроект, который призван ввести институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ). Документ, опубликованный в электронной базе Госдумы, направлен на расширение конкуренции на платежном рынке.

Согласно законопроекту, НППУ после включения в реестр Банка России смогут оказывать услуги по инициированию и агрегированию переводов денежных средств, а также по переводу электронных денежных средств.

Контроль за деятельностью НППУ будет осуществлять Банк России, который, согласно законопроекту, будет проводить надзор и наблюдение в установленном порядке.

Напомним, что Банк России расширил перечень признаков, которые должны насторожить банки при совершении денежных переводов. С 25 июля 2024 года вступят в силу новые правила, направленные на усиление борьбы с банковскими мошенничествами.

Анастасия Фартыгина