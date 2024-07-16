АвтоВАЗ выпустит 3 тыс. автомобилей новой модели Lada Aura к концу года

Фото: Динар Фатыхов

АвтоВАЗ подтвердил начало производства новой модели Lada Aura в начале сентября, как и планировалось ранее. До конца года планируется выпустить до 3 тыс. автомобилей, включая модификации для такси. Об этом сообщило РИА «Новости».

Производство будет осуществляться на основном заводе АвтоВАЗа в Тольятти. Lada Aura, созданная на платформе Lada Vesta, позиционируется как модель премиум-класса. Она отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для задних пассажиров, отделанным натуральной кожей российского производства. Автомобиль оснащен 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин, совершая поездку на открытие участка северного обхода Твери автодороги M-11 «Нева», продемонстрировал Lada Aura черного цвета. По словам президента, автомобиль произвел на него положительное впечатление, он назвал его «хорошей машиной».



Анастасия Фартыгина