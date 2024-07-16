Клубы Первой лиги проявляют интерес к вингеру «Рубина» Даниилу Кузнецову

Фото: Динар Фатыхов

Ряд клубов Первой лиги заинтересованы в услугах вингера казанского «Рубина» Даниила Кузнецова. По информации Metaratings, предложение о покупке игрока сделал «Урал». Также инициативу в отношении Кузнецова проявляют тульский «Арсенал» и московская «Родина», за которую 21-летний футболист выступал на правах аренды во второй половине прошлого сезона.

Возможностью аренды Кузнецова также интересовался «Сочи». Сообщается, что «Рубин» готов рассматривать только аренду без права выкупа, однако главный тренер команды Рашид Рахимов не санкционирует уход Кузнецова.

Во второй части сезона 2023/24 Кузнецов провел 12 матчей в Первой лиге за «Родину», в которых забил два гола и сделал один ассист. В составе «Рубина» вингер в прошедшем сезоне провел суммарно восемь матчей в РПЛ и Кубке России и не отметился результативными действиями.

Неделей ранее форвард «Рубина» Мирлинд Даку попал в зону интересов итальянского «Кальери». Клуб из итальянской серии А сделал предложение казанской команде по трансферу албанского нападающего.

Олег Исаков