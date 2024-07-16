Роберта Метсола переизбрана председателем Европарламента на второй срок
Председателем Европейского парламента на второй срок избрана мальтийский политик Роберта Метсола. За ее кандидатуру отдали голоса 562 европарламентария, сообщил ТАСС.
Соперницей Метсолы была депутат Европарламента от Испании Ирене Монтеро. Она представляет левую испанскую партию «Подемос» («Мы можем»).
Ранее появилась информация о том, что депутаты Европарламента рассматривают возможность лишить Виктора Орбана права голоса в ЕС. Причиной для этого стали поездки премьер-министра Венгрии в Россию, КНР и Вашингтон.
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