Новости общества

18:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Прокуратура Нурлата требует наказать главу исполкома за плохую уборку улиц

17:45, 09.02.2024

Прокуратура Нурлата потребовала наказать главу исполкома города за плохую уборку улиц, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По итогам проверки выяснилось, что состояние улично-дорожной сети не соответствует требованиям: на улицах есть снежные валы, а пешеходные переходы не очищены от снега и наледи. Эти нарушения создают угрозу безопасности дорожного движения и повышают риск получения травм.

В отношении главы исполкома Нурлата возбудили административное дело за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Материалы передали в мировой суд для рассмотрения.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также