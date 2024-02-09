Прокуратура Нурлата требует наказать главу исполкома за плохую уборку улиц

Прокуратура Нурлата потребовала наказать главу исполкома города за плохую уборку улиц, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По итогам проверки выяснилось, что состояние улично-дорожной сети не соответствует требованиям: на улицах есть снежные валы, а пешеходные переходы не очищены от снега и наледи. Эти нарушения создают угрозу безопасности дорожного движения и повышают риск получения травм.

В отношении главы исполкома Нурлата возбудили административное дело за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Материалы передали в мировой суд для рассмотрения.

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Маргарита Головатенко