В России планируют ввести штрафы за выгул опасных собак без намордника

Фото: Максим Платонов

В России планируют ввести штрафы за выгул опасных собак без намордника. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству посоветовал принять законопроект. Правительство России также поддержало эту инициативу, сообщает RG.ru.

Председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не исключил, что в процессе доработки проекта предлагаемые санкции могут быть повышены. Он напомнил, что в России действует закон об ответственном обращении с животными, которым установлены требования к содержанию питомцев.

В частности, владельцы собак и кошек обязаны соблюдать санитарные нормы. Так, предельное количество питомцев может быть ограничено. При выгуле необходимо «исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного вне мест, разрешенных для выгула животных». При этом владелец обязан «обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования».

Однако, как отметил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, наказания за нарушения в федеральном законодательстве нет. Сейчас штрафные санкции предусмотрены лишь в отдельных регионах. В законопроекте предлагается вывести их на федеральный уровень.

Согласно проекту, за первое нарушение гражданам будет грозить штраф от 500 до 1 тыс. рублей. За повторное — от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей. Проект будет дорабатываться, в том числе могут быть повышены размеры штрафов.



В начале июня стало известно, что владельцев обяжут отчитываться в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. Законопроект, направленный на сокращение популяции бездомных животных, готовит Минприроды.