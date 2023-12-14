Президент России завершил прямую линию и пресс-конференцию

Фото: скриншот realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин завершил прямую линию и пресс-конференцию. Она длилась более четырех часов.



В прямом эфире Владимир Путин ответил на вопросы россиян и журналистов. В частности, он похвалил Татарстан и пообещал проверить цены на проезд по трассе М-12 Москва — Казань.

Напомним, «Реальное время» вело прямую трансляцию мероприятия. Посмотреть можно на RuTube, «ВКонтакте», YouTube, «Одноклассники» и NUUM. Главные тезисы с прямой линии и пресс-конференции главы государства — в нашей ленте новостей.

«Реальное время» в преддверии мероприятия спросило у героев своих материалов о том, какие темы они бы подняли в разговоре с лидером России и какие темы должны, по их мнению, затронуть те граждане, которым удастся задать вопрос президенту.

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Татьяна Демина