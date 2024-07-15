Команда «КАМАЗ-мастер» одержала 11-ю победу в ралли-рейде «Шелковый путь»

Команда «КАМАЗ-мастер», представляющая Россию, одержала 11-ю победу в международном ралли-рейде «Шелковый путь». Соревновательный отрезок проходил через территории России и Монголии, сообщают «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».

Особенно отличился экипаж под управлением Дмитрия Сотникова, который стал победителем в зачете грузовиков. Это уже пятый раз, когда спортсмен завоевывает золото ралли-рейда, что является его личным рекордом и рекордом всего «Шелкового пути». На протяжении гонки он боролся за лидерство с Эдуардом Николаевым и Сергеем Визовичем. На восьмом этапе Дмитрий Сотников вместе со штурманом Русланом Ахмадеевым и механиком Ильгизом Ахмедзяновым закрепил свое преимущество и одержал победу.

Второе место занял Эдуард Николаев, уступив победителю меньше 9 минут. Третье место досталось Сергею Визовичу, победителю прошлого года.

Стоит отметить, что все четыре места в первой пятерке сильнейших экипажей заняли представители команды «КАМАЗ-мастер»: помимо победителей и серебряного призера, 4-е и 5-е места заняли экипажи Богдана Каримова и Сергея Куприянова. Долгожданную победу команда «КАМАЗ-мастер» завоевала накануне 36-го дня рождения команды.