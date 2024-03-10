Более десятка танкеров сжиженного природного газа из России ежедневно транспортируют топливо в Европу

Более десятка танкеров сжиженного природного газа из России ежедневно транспортируют топливо в Европу. Газ загружают в порту Сабетта на Ямале, а затем развозят по всем европейским странам. Объемы перевозок могут стать полноценной заменой взорванному «Северному потоку». Об этом сообщает немецкое издание Wirtschaft.

Импорт сжиженного газа в ЕС вырос за последние два года на 11%, а доходы от его продажи превысили $8,1 млрд в 2022 году.

Ранее сообщалось, что европейские страны рассчитывали, что если они не будут покупать российский газ, то Россия развалится, но необратимые процессы начинают наступать у них, европейская промышленность переезжает в другие страны, заявил Владимир Путин.

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Разиль Самигуллин