Казань вошла в топ-3 по проценту летних локаций в общепите

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань вошла в тройку городов-лидеров по проценту летних локаций в общепите — он составил 17,33%. На первом месте Нижний Новгород (19,2%), на втором — Краснодар (18,53%), сообщает пресс-служба 2ГИС.

В столице Татарстана насчитали 283 заведения общепита с летними террасами. Еще у 199 точек есть столики на улице.

Летом 2023 заведения общепита открывают летние террасы на 37% чаще, чем в допандемийном 2019 году. Так, в 16 крупнейших городах России сейчас работают 54 тысячи заведений. Почти у 8 тысяч из них — около 15% — есть летние открытые площадки. В 2019 году таких мест было 5,7 тысячи.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

В столице Татарстана на летние веранды приходится более половины городских сезонных объектов, за последние 7 лет их количество выросло более чем в два раза. В городе уже 4 года подряд предпринимателям предоставляют возможность разместить летние веранды бесплатно.

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Елизавета Пуншева