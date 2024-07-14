В Казани ограничат движение транспорта на участке проспекта Ямашева

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Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани сообщает, что с 15 по 25 июля в районе пересечения проспекта Ямашева и улицы Адоратского будут вестись работы по ремонту межрельсового настила.

В связи с этим с 22.00 до 6.00 движение транспорта будет временно ограничено.

Жителей города просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, в Казани частично перекрыли проезжую часть по улице Авангардной, в районе зданий №1, к. 2 и стр. 1 по улице Владимира Кулагина. Проезжая часть будет закрыта до 17.00 24 июля.