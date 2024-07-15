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Ленинградский вокзал в Москве с 11 августа будет закрыт на реконструкцию

09:41, 15.07.2024

Столичный департамент транспорта сообщил, что с 11 августа Ленинградский вокзал будет закрыт для обновления и интеграции в систему московского транспорта.

Все поезда — и пригородные, и дальнего следования — продолжат прибывать и отправляться отсюда по расписанию, но путь к ним изменится. Московский метрополитен займется интеграцией вокзала в систему городского транспорта.

В сообщении департамента говорится, что будет размещена понятная навигация, которая поможет пассажирам найти путь к поездам.

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