Ленинградский вокзал в Москве с 11 августа будет закрыт на реконструкцию

Столичный департамент транспорта сообщил, что с 11 августа Ленинградский вокзал будет закрыт для обновления и интеграции в систему московского транспорта.

Все поезда — и пригородные, и дальнего следования — продолжат прибывать и отправляться отсюда по расписанию, но путь к ним изменится. Московский метрополитен займется интеграцией вокзала в систему городского транспорта.

В сообщении департамента говорится, что будет размещена понятная навигация, которая поможет пассажирам найти путь к поездам.