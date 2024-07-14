Экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем 10-го этапа «Шелкового пути»

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Ралли-марафон «Шелковый путь» проходит с 5 по 15 июля по территории России и Монголии. На десятом этапе в зачете грузовиков победил российский экипаж Эдуарда Николаева, представляющий команду «КАМАЗ-мастер». Спецучасток длиной 308 км по маршруту Баянхонгор — Мандалгоби был преодолен за 2 часа 23 минуты 9 секунд.

Второе место занял белорусский экипаж Сергея Вязовича из команды «МАЗ-Спортавто», отстав на 0,56 минуты. Тройку замкнул еще один экипаж «КАМАЗ-мастера», под управлением Богдана Каримова, с отставанием +1,24.

Заключительный, одиннадцатый этап гонки пройдет в воскресенье по маршруту Мандалгоби — Улан-Батор. Его спецучасток составит 323 км.

Напомним, 9 июля на пятом этапе Международного ралли «Шелковый путь» произошла авария с участием экипажа команды «КАМАЗ-мастер».