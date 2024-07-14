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В районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на трех гектарах

13:36, 14.07.2024
В районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на трех гектарах
Фото: Максим Платонов

Из-за верхового пожара огонь перешел на территорию базы отдыха в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, сообщает МЧС в своем телеграм-канале. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.

В настоящее время ситуация находится под контролем экстренных служб. Причины возгорания выясняются.

Отметим, за прошедшие сутки в 26 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 124 лесных пожара на площади 38 676 гектаров.

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