В районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на трех гектарах

Фото: Максим Платонов

Из-за верхового пожара огонь перешел на территорию базы отдыха в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, сообщает МЧС в своем телеграм-канале. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.

В настоящее время ситуация находится под контролем экстренных служб. Причины возгорания выясняются.

Отметим, за прошедшие сутки в 26 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 124 лесных пожара на площади 38 676 гектаров.