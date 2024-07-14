Владимир Путин поблагодарил работников «Почты России» за помощь бойцам СВО

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин направил поздравление сотрудникам и ветеранам «Почты России», отметив их помощь бойцам, участвующим в СВО. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

В своем поздравлении президент подчеркнул важность работы сотрудников «Почты России». Благодаря им была оперативно организована бесплатная пересылка почтовых отправлений и гуманитарных грузов для бойцов. Это позволило каждому защитнику Отечества ощутить внимание и заботу близких людей.

Путин также отметил, что «Почта России» может гордиться своей историей в стране. Он подчеркнул, что почта остается одним из самых доступных средств общения, объединяя людей из разных городов и стран. Кроме того, она обеспечивает стабильную работу предприятий и учреждений, а также доставляет пенсии и пособия.

— Уверен, вы и впредь будете честно трудиться, достойно решать задачи, направленные на совершенствование инфраструктуры почтовой связи и повышение качества услуг, — добавил президент.