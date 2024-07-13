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В Казани на 2 недели отключат горячую воду в ряде домов

16:19, 13.07.2024
В Казани на 2 недели отключат горячую воду в ряде домов
Фото: Динар Фатыхов

С 14 по 30 июля в некоторых домах Кировского и Московского районов Казани будет отключено горячее водоснабжение.

— Прекращение водоснабжения связано с текущим ремонтом на магистральных и квартальных тепловых сетях и последующим отключением подачи горячего водоснабжения потребителям, — сказано на сайте мэрии города.

Всего под отключение попадают 26 улиц, при этом сроки работ могут быть скорректированы.

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