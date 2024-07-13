Правительство предложило изменить наказание за вооруженный мятеж
В Госдуму внесли законопроект об изменении наказания за вооруженный мятеж. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Проект предполагает внесение поправок в статьи 275 (госизмена) и 279 (вооруженный мятеж) Уголовного кодекса. Согласно ему:
- ответственность за вооруженный мятеж будет зависеть от степени вовлеченности в него. За организацию мятежа предлагается наказывать на срок от 15 до 20 лет, за участие — от 12 до 20 лет. Если мятеж привел к гибели человека или иным тяжким последствиям, то наказание составит от 15 до 20 лет заключения со штрафом или без такового, либо пожизненным лишением свободы;
- минимальный срок заключения вместо 12 лет составит 15 лет;
- участника вооруженного мятежа могут освободить от уголовного наказания, если он способствовал предотвращению дальнейшего ущерба интересам страны.
Авторы проекта предположили, что такое решение позволит мотивировать участников вооруженного мятежа отказываться от продолжения противоправных действий.
Также стало известно, что в Госдуме начали рассматривать законопроект о запрете на усыновление или опекунство гражданам зарубежных стран, в которых разрешена процедура смены пола.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.