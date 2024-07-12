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В России переименуют должность учителя по ОБЖ

20:16, 12.07.2024
В России переименуют должность учителя по ОБЖ
Фото: Динар Фатыхов

Кабмин России постановил переименовать должность учителя по ОБЖ в учебных учреждениях. Данные изменения вступят в силу с 1 сентября, сообщает РИА «Новости».

Согласно постановлению, с начала учебного года преподавателей по данному предмету будут называть «преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины».

О переименовании уроков ОБЖ в занятия по «Основам безопасности и защиты Родины» в прошлом году заявила заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева.

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