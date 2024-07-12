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В Казани могут создать сеть велодорожек протяженностью в 300 км

17:50, 12.07.2024

В Казани могут создать сеть велодорожек протяженностью в 300 км. Об этом на форуме «Стройка» в «Казань-Экспо» рассказал главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, сообщает ГТРК «Татарстан».

Она добавила, что для полноценной инфраструктуры для велосипедистов нужно расширить количество велодорожек, поскольку в настоящее время в столице Татарстана их длина составляет 40 км. Точные даты реализации проекта в настоящее время неизвестны.

Стоит напомнить, что в прошлом году глава администрации Вахитовского и Приволжского районов города Альберт Салихов рассказал о планах продумать в Казани новый веломаршрут от КФУ до Деревни Универсиады.

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