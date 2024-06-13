В Казани на оптимизацию маршрутов транспорта требуется до 7 млрд в год

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На реализацию проекта по оптимизации маршрутной сети общественного транспорта в Казани потребуется до 7 млрд рублей ежегодно, сообщает РБК «Татарстан».

Проект был разработан московским Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта и рассчитан на перспективу до 2023 года. В этом году новые маршруты общественного транспорта запускать не планируют, но сохраняется перспектива запуска троллейбусного движения по Вознесенскому тракту.

В планах казанских властей — сократить схему движения нескольких автобусов, так как они дублируются другими маршрутами. Некоторые маршруты будут скорректированы: один из них хотят продлить до зоопарка «Река Замбези» и Центра гребных видов спорта по просьбам жителей города.

Маршрутная сеть общественного транспорта Казани состоит из 56 автобусных, 10 троллейбусных и 9 трамвайных маршрутов, а также 13 сезонных маршрутов. В проекте Генерального плана Казани до 2043 года зарезервированы коридоры для 26 новых станций метрополитена. Сейчас идет строительство четырех станций второй линии, которые планируется ввести в эксплуатацию до 2027 года.

Кроме того, в перспективе в столице Татарстана могут появиться метробусы. В 2019 году было предложено три варианта маршрутов: от жилого массива Дербышки до вокзала «Казань-1», от вокзала «Казань-1» до улицы Гаврилова и от вокзала «Казань-1» до станции «Лесной городок».

Стоит подчеркнуть, что в Казани на обновление трамвайных путей требуется порядка 5 млрд рублей. Всего на балансе МУП «Метроэлектротранс» находится 132 км трамвайных путей, из которых 70 км — с предельным износом.

Разиль Самигуллин