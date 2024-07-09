В Татарстане легковушка столкнулась с грузовиком — погибли два человека

В Татарстане произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Вследствие аварии погибли два человека, мужчина и 8-летняя девочка, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По предварительным данным, сегодня ночью на трассе Москва — Уфа произошло столкновение автомобиля Kia Rio и грузового тягача. ДТП произошло на территории Актанышского района республики.

В результате ДТП погибли два человека, три пассажира легкового автомобиля с различными травмами доставлены в больницу. На место происшествия выезжал прокурор Актанышского района Сергей Назаров. Организована проверка, ее ход находится под контролем надзорного ведомства.

В конце прошлой недели в Альметьевском районе Татарстана 20-летний водитель Volkswagen, по предварительным данным, в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен», выехал на встречную полосу, чем создал помеху автомобилю Ladа, чей водитель во избежание столкновения выехал на полосу встречного движения. Из-за этого произошло столкновение.