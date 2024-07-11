Студентов КФУ заселили в обновленное общежитие

Фото: Максим Платонов

Студенты Казанского федерального университета отмечают приятные изменения в условиях проживания, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Плюс кухня и ванная — сразу контраст с тем, что было. Лучше стало. Матрасы новые, белье новое, — рассказал студент.

В этом году в порядок привели три здания Деревни Универсиады, ремонт сделали за два месяца. Параллельно работы велись также в трех других общежитиях, на Аделя Кутуя и Красной Позиции. Их отремонтировали за счет федеральных и республиканских средств. Вложено порядка миллиарда рублей.



Облик наследия Универсиады меняется в том числе в преддверии саммита БРИКС. На время проведения международного события часть студентов переселят в другие общежития. Представители университета уже формируют списки. Предполагается частичное использование жилого фонда Деревни Универсиады. Студенты будут проживать в домах, которые не задействуют под саммит, а также в общежитиях студенческого городка.

До ноября студенты будут учиться самостоятельно, оставаясь на связи с преподавателями онлайн. Собранные коррекционные советы с участием работников департамента образования пояснили, что самостоятельная деятельность, предусмотренная учебным планом, остается в приоритете. Однако все часы, касающиеся практических и элективных занятий, сохраняются.