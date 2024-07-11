В Казани демонтируют почти десяток самовольно установленных объектов
В Казани демонтируют 9 незаконно установленных движимых объектов. Соответствующее распоряжение опубликовано в свежем сборнике документов исполкома города.
Так, сносу подлежат торговые объекты по адресам:
- 6 точек — ул.Горьковское шоссе, оз.Изумрудное,
- ул.Декабристов, вблизи дома №79а,
- пер.Осиновский, вблизи дома №16,
- ул.Пионерская, вблизи дома №8.
Собственникам имущества предлагается снести объекты добровольно до 15 июля. В противном случае точки демонтируют принудительно до 13 октября.
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