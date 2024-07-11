В начале июля спрос на кондиционеры вырос на 64%

Фото: Максим Платонов

В первую неделю июля в России значительно вырос спрос на кондиционеры. Их продажи увеличились на 64%. Средняя цена устройств также выросла на 20% и составила 33 220 рублей, сообщает ТАСС.

Так, в Москве спрос на кондиционеры увеличился еще больше — на 145%. При этом средняя стоимость покупки стала выше на 17% и достигла 35 310 рублей. Также аналитики отметили рост спроса на вентиляторы — на 89%. В среднем россияне стали тратить на покупку этого устройства на 14% больше — 2 340 рублей. В Москве вентиляторы пользовались меньшей популярностью, чем кондиционеры. Число покупок выросло на 69%, а средний чек — на 9%, до 2 430 рублей.

Спрос на кондиционеры также наблюдался в Татарстане. Так, во II квартале 2024 года казанцы стали чаще обращаться к специалистам по обслуживанию и установке кондиционеров. Спрос на услуги мастеров вырос на 197% по сравнению с прошлым годом.