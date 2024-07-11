Доходы от штрафов пользователей СИМ могут направить на инфраструктуру

Фото: Максим Платонов

В России доходы от штрафов пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) предложили направлять на развитие инфраструктуры для этих видов транспорта. С данной инициативой выступил депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев, сообщает ТАСС.

Данные поправки будут включены ко второму чтению закона о штрафах за нарушение правил использования СИМ. Изменения планируется внести в Кодекс России об административных правонарушениях.

Законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения правил использования электросамокатов и других СИМ был принят Госдумой вчера. Согласно ему, взыскание денежных средств будет производиться за превышение скорости; движение по проезжей части, тротуарам, пешеходным дорожкам и зонам; оставление места ДТП; управление в состоянии алкогольного опьянения или отказ от медосвидетельствования.