Матвиенко: Путин выступит на парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин выступит на Х Парламентском форуме стран БРИКС, который пройдет 11—12 июля в Санкт-Петербурге, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Сам факт, что в нашем форуме примет участие президент РФ Владимир Путин, который выступит перед участниками парламентского форума, подчеркивает значимость этого мероприятия. Наш президент всегда уделяет большое внимание парламентскому измерению, парламентской составляющей, потому что парламентарии избираются народами своих стран и представляют их интересы, — сказала спикер Совфеда.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил свой визит в Казань на саммит БРИКС.