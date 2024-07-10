Куренков: в России в 2024 году площадь лесных пожаров увеличилась в полтора раза

Фото: Динар Фатыхов

На совещании у президента Владимира Путина глава МЧС Александр Куренков сообщил, что в 2024 году площадь, пройденная природными пожарами, в полтора раза больше, чем годом ранее. При этом количество пожаров снизилось на 30%.

С начала года на территории России было зафиксировано почти 6 тыс. очагов природных пожаров на общей площади более 3,5 млн гектаров. Сейчас в стране свыше 500 очагов лесных пожаров на площади более 1 млн гектаров, из них локализованы только 62, то есть всего 12%, отметил министр.

Куренков отметил, что прогноз по пожарам остается неблагоприятным — в ряде регионов установилась сухая жаркая погода, сохраняется высокий класс пожарной опасности.

В Якутию и Забайкальский край заблаговременно были переброшены и сейчас работают по одному самолету Бе-200ЧС и по два вертолета Ми-8. Всего в тушении лесных пожаров задействовано свыше 6 тысяч человек, 700 единиц техники и 50 воздушных судов, отчитался министр.

Отметим, с начала года в России зафиксировано более 5,5 тыс. лесных пожаров. В настоящее время возгорание лесов распространилось на территорию более 850 тыс. га.