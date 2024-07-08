С начала года в России зафиксировано более 5,5 тысячи лесных пожаров

Фото: Динар Фатыхов

С начала года в России зафиксировано более 5,5 тысячи лесных пожаров. В настоящее время возгорание лесов распространилось на территорию более 850 тыс. га. В основном они наблюдаются на территории Забайкалья, Якутии и Амурской области, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев.

Он добавил, что на местах возгорания находятся основные силы и средства тушения огня. На местах пожаров работают почти 3,5 тыс. специалистов, тяжелая техника и авиация.

Два дня назад пресс-служба Главного управления МЧС России по Якутии сообщила, что в регионе зафиксировано 123 пожара, которые охватили территорию более 308 тыс. гектаров.