Для муниципалитетов Татарстана изменили порядок заключения международных соглашений

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Для органов местного самоуправления муниципальных образований Татарстана изменили порядок согласования осуществления международных и внешнеэкономических связей. Соответствующее постановление кабмина республики опубликовано на портале правовой информации.

Так, орган направляет обращение в кабмин не позднее чем за 10 дней до начала международных или внешнеэкономических связей, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 49 Закона «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

Если планируются связи, предусмотренные пунктами 2–5 части 2 той же статьи, то обращение направляется не позднее чем за 45 дней.

Обращение должно содержать сведения о форме и сроках осуществления международных и внешнеэкономических связей. Также нужно указать государственно-территориальные, административно-территориальные и муниципальные образования иностранных государств, с которыми планируется взаимодействие.

Важным аспектом является описание целей и ожидаемого результата. Кроме того, необходимо предоставить расчет затрат на осуществление этого, включая информацию о средствах из местного бюджета.

Изменения касаются двух форм международных связей: заключение соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей с городами иностранных государств и участие в разработке и реализации проекта международной программы межмуниципального сотрудничества.

Напомним, 18 260 городов с общим населением порядка 2,6 млрд человек объединились в Ассоциацию городов и муниципалитетов БРИКС+ во время международного форума. Организацию на период ее становления возглавил мэр Казани Ильсур Метшин.