Лауреатом Державинской премии в Татарстане стал Айрат Бик-Булатов

Лауреатом Республиканской премии имени Г.Р. Державина в Татарстане в 2023 году стал журналист Айрат Бик-Булатов. Об этом объявила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

Айрат Бик-Булатов получил премию за книгу «Очерки истории казанской журналистики (1758—1918). Вып. 2.», сообщили в пресс-службе Министерства культуры Татарстана.

Республиканская премия имени Державина в Татарстане вручается ежегодно 14 июля в Лаишево. Государственный деятель и поэт Гавриил Державин родился в этот день в 1743 году в Казанской губернии.



В этом году отмечается 280-летие со дня рождения Гавриила Державина. В Казани в Лядском саду к его памятнику возложили цветы. Подробнее — в видеорепортаже «Реального времени».



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Маргарита Головатенко