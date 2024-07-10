В Татарстане арестованный экс-начальник двух колоний написал заявление на СВО

Фото: Максим Платонов

Накануне Верховный суд Татарстана признал законным водворение в СИЗО бывшего начальника менделеевской колонии №10 и свияжской колонии строгого режима №5 Евгения Тихонова. На заседании сам арестованный подполковник заявил, что вину не признает, но ждать финала следствия не хочет и уже написал заявление об уходе на СВО, сообщил «Реальному времени» адвокат фигуранта Андрей Вербах.



Напомним, органы ФСИН Тихонов покинул в марте текущего года, а в конце июня был задержан сотрудниками ФСБ и СК, а затем водворен в СИЗО по подозрению в получении двух взяток на сумму в 860 тысяч рублей, превышении полномочий и незаконном воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

По версии следствия, начальник свияжской колонии и его заместитель, майор Роман Чумаков в 2022—2024 годах незаконно получили через подконтрольных им лиц из числа осужденных не менее 755,5 тыс. рублей — от частного предпринимателя, который организовал на территории свияжской колонии работу кафе. Чумаков также арестован по решению Зеленодольского суда. А Тихонову вменяют еще и взятку айфоном на сумму 105 тысяч рублей — за покровительство осужденному и послабление режима содержания.

С претензиями силовиков офицеры не согласны. Накануне в Верховном суде РТ Евгений Тихонов заявил — его оговаривают.

Подробности этого дела — в материале «Реального времени».