Владимир Путин проведет совещание по развитию пограничных пунктов
10 июля состоится видеоконференция президента Владимира Путина с членами правительства, посвященная теме развития пунктов пропуска через государственную границу России.
Основной фокус совещания будет направлен на повышение эффективности работы пограничных пунктов, оптимизацию логистических процессов и совершенствование инфраструктуры.
Напомним, что 4 июля на пленарном заседании Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, обязывающий депутатов и сенаторов получать разрешение на выезд за границу. Порядок и сроки согласования определит совет палат парламента. В случае выезда из страны без согласования полномочия парламентария могут быть прекращены досрочно.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.