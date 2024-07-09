«А кто, если не мы?»: ежедневно в пункт набора на контрактную службу «Батыр» обращается до 40 добровольцев

Фото: Мария Зверева

Патриотическая цель

После повышения выплат военнослужащим по контракту увеличилось количество добровольцев. Ежедневно в центр оформления на военную службу по контракту «Батыр» обращается в среднем 35-40 мужчин. Раньше это число составляло 25-30 человек, рассказал руководитель центра Владислав Кузнецов.

— Безусловно, после поднятия единовременной выплаты количество кандидатов на контрактную службу возросло. Но, общаясь с ними, я понимаю, что финансовая поддержка — не основной стимул. Люди приходят с разными убеждениями, но в основном преследуют патриотическую цель. Они идут для того, чтобы защитить свои семьи и своих детей, — подчеркнул Кузнецов.

В центр приходят не только казанцы, но и жители других регионов и даже стран. По его словам, иностранцы, подписывающие контракт, хотят получить российское гражданство.

— На сегодняшний день эта схема [получения гражданства] упрощена максимально, насколько это возможно. После оформления кандидата и поступления на службу по контракту, он уже на следующий день вместе с членами своей семьи может подавать документы на гражданство. С учетом всех проверок его получают месяца через полтора, — пояснил спикер.

Ежедневно в центр оформления на военную службу по контракту «Батыр» обращается в среднем 35-40 мужчин. Раньше это число составляло 25-30 человек, рассказал руководитель центра Владислав Кузнецов. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Руководитель центра добавил, что Татарстан обеспечивает контрактников дополнительным обмундированием. Уже на пункте отправки мужчинам выдают пищевой и вещевой комплекты. В них входят нательное белье в двух комплектах, фирменное обмундирование, обувь, спальный мешок и аптечка.

Напомним, раис республики Рустам Минниханов на республиканском совещании озвучил решение увеличить выплату желающим заключить контракт в Татарстане. Теперь единовременная выплата может доходить до 1,5 млн рублей. Сумма складывается из выплат от республики — 1,05 млн рублей, Минобороны РФ — 195 тысяч, городов и районов Татарстана — до 300 тысяч. Чтобы получить повышенную выплату, необходимо подписать контракт до 31 июля 2024 года.

«Проснулся и решил, что надо пойти»

Долг родине и защита родных — причины, по которым 47-летний Фидар Низамов решил подписать контракт. В центр «Батыр» он приехал из деревни Сармановского района. Раньше работал автослесарем. В своей семье мужчина единственный, кто решился уйти на передовую, рассказал он журналистам.

— Я думал, что если по мобилизации заберут, то пойду. Но как-то не забирали и не забирали. Подумал: «Что ждать? Когда еще возможность будет?» И решил пойти сам, — подчеркнул он. — В конце июня щелкнуло: «Хочу пойти». И все. Проснулся и решил, что надо пойти.

Долг родине и защита родных — причины, по которым 47-летний Фидар Низамов решил подписать контракт. Мария Зверева / realnoevremya.ru

По словам Низамова, родные переживают за его судьбу, но понимают, что это необходимость.

— Я не ожидал, что будет именно такая сумма выплат. Слышал, что что-то выплачивают, но сумму не знал. У нас в деревне об этом вообще не говорили, — ответил он на вопрос журналистов о размере суммы выплат.

Другой доброволец, 38-летний Денис из Казани, рассказал, что свой 39-й день рождения в конце июля он будет отмечать уже не дома.

— Я служил в армии 2 года. Сейчас будет обучение, будем вспоминать, как что делается. Физическая нагрузка хорошая, но все равно уже не 18 лет. Хотел бы попасть в ту же часть, где уже служил. Вчера и сегодня вот просился именно туда. Посмотрим, куда определят, — поделился он.

Другой доброволец, 38-летний Денис из Казани, рассказал, что свой 39-й день рождения в конце июля он будет отмечать уже не дома. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Денис добавил, что члены семьи по-разному отнеслись к его решению, но в конце концов смирились:

— Были против, были за, но мое решение — это мое решение. Да, семья переживает, но она смирилась. А кто, если не мы?

1 / 15 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

Елизавета Пуншева