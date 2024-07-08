В прошлом месяце банки выдали физическим лицам кредитов на 1,67 трлн рублей

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Объем кредитов, выданных банками физическим лицам в июне текущего года, достиг максимального значения за восемь месяцев и составил 1,673 трлн рублей. Это на 13,7% больше, чем в мае, и на 14,5% — чем в июне прошлого года, сообщает «Коммерсантъ».

Основной прирост обеспечила выдача ипотечных кредитов — их доля в общем объеме достигла 47%. В июне банки выдали 176,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 77,2 млрд рублей, что стало максимальным ростом в текущем году (22,7%). Средний размер ипотеки вырос на 4%, до 4,4 млн рублей — это рекордное значение за все время наблюдения.

Другие сегменты показали менее выраженную динамику. Так, рынок автокредитов после обновления исторического рекорда в мае показал снижение выдач на 5%, до 217,9 млрд рублей. С 1 июля Центробанк вводит надбавки к коэффициентам риска для автокредитов, выданных заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50%.

Выдачи кредитов наличными снизились к маю на 3,9%, до 637,8 млрд рублей. При этом за полгода объем выдачи составил 3,39 трлн рублей, всего на 1% ниже прошлогоднего показателя. В сегменте POS-кредитования выдачи составили за отчетный период 1,36 млн на сумму 39,7 млрд рублей. Это на 4% меньше в количественном выражении и на 5% больше в денежном, чем месяцем ранее. Последнее связано с ростом чеков на фоне сохранения высокой инфляции — на 9% месяц к месяцу, до 29,2 тыс. рублей. Эксперты ожидают, что во втором полугодии динамика рынка будет менее яркой из-за ужесточения регуляторной нагрузки, в том числе в отношении обеспеченных кредитов.

В прошлом месяце первый замминистра экономики Илья Торосов заявил, что в России завершено 25 тысяч процедур внесудебного банкротства. По ним было списано 8,5 миллиарда рублей.