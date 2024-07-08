Инвесторы вложили $27,1 млрд в американские ИИ-стартапы

На протяжении двух лет многие технологические стартапы, которые не приносили прибыли, сокращали расходы, продавались или закрывались. Однако компании, специализирующиеся на ИИ, процветали. Теперь бум ИИ, который начался в конце 2022 года, стал самым ярким противовесом общему спаду в сфере стартапов.

С апреля по июнь инвесторы вложили $27,1 млрд в ИИ-стартапы в США, что, по данным PitchBook, составило почти половину всех средств, выделенных на стартапы в этот период. В целом американские стартапы привлекли $56 млрд, что на 57% больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель за три месяца за последние два года.

Компании, которые работают с ИИ, привлекают огромные раунды финансирования, напоминающие 2021 год, когда низкие процентные ставки и рост во время пандемии подталкивали инвесторов к рисковым вложениям в технологии.

Активность в этой сфере заставила некоторых венчурных инвесторов изменить свои прогнозы. Possessed Photography на Unsplash

В мае поставщик облачных вычислительных услуг для ИИ-компаний CoreWeave привлек $1,1 млрд, а затем еще $7,5 млрд в виде долгового финансирования, оценив компанию в $19 млрд. Поставщик данных Scale AI привлек $1 млрд, оценив компанию в $13,8 млрд. А xAI, основанная Илоном Маском, привлекла $6 млрд, оценив компанию в $24 млрд. Эти раунды финансирования способствовали росту общего объема сделок и их числа в индустрии, отметил аналитик PitchBook.

Активность в этой сфере заставила некоторых венчурных инвесторов изменить свои прогнозы. Если в прошлом году эксперты предсказывали «массовое вымирание» стартапов и рекомендовали им сокращать расходы, то на прошлой неделе они заявили о «великом пробуждении», призывая компании к активному росту, особенно в области ИИ.



Екатерина Петрова