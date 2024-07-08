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Инвесторы вложили $27,1 млрд в американские ИИ-стартапы

17:49, 08.07.2024 Сюжет:  Искусственный интеллект
Инвесторы вложили $27,1 млрд в американские ИИ-стартапы
Фото: Maxim Tolchinskiy на Unsplash

На протяжении двух лет многие технологические стартапы, которые не приносили прибыли, сокращали расходы, продавались или закрывались. Однако компании, специализирующиеся на ИИ, процветали. Теперь бум ИИ, который начался в конце 2022 года, стал самым ярким противовесом общему спаду в сфере стартапов.

С апреля по июнь инвесторы вложили $27,1 млрд в ИИ-стартапы в США, что, по данным PitchBook, составило почти половину всех средств, выделенных на стартапы в этот период. В целом американские стартапы привлекли $56 млрд, что на 57% больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель за три месяца за последние два года.

Компании, которые работают с ИИ, привлекают огромные раунды финансирования, напоминающие 2021 год, когда низкие процентные ставки и рост во время пандемии подталкивали инвесторов к рисковым вложениям в технологии.

Активность в этой сфере заставила некоторых венчурных инвесторов изменить свои прогнозы. Possessed Photography на Unsplash

В мае поставщик облачных вычислительных услуг для ИИ-компаний CoreWeave привлек $1,1 млрд, а затем еще $7,5 млрд в виде долгового финансирования, оценив компанию в $19 млрд. Поставщик данных Scale AI привлек $1 млрд, оценив компанию в $13,8 млрд. А xAI, основанная Илоном Маском, привлекла $6 млрд, оценив компанию в $24 млрд. Эти раунды финансирования способствовали росту общего объема сделок и их числа в индустрии, отметил аналитик PitchBook.

Активность в этой сфере заставила некоторых венчурных инвесторов изменить свои прогнозы. Если в прошлом году эксперты предсказывали «массовое вымирание» стартапов и рекомендовали им сокращать расходы, то на прошлой неделе они заявили о «великом пробуждении», призывая компании к активному росту, особенно в области ИИ.

Екатерина Петрова

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