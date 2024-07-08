В Якутии установили личности 13 человек, причастных к пожарам

Фото: Артем Гафаров

Пресс-служба главы и правительства Якутии сообщила, что установлены личности 13 жителей региона, которые причастны к возникновению пожаров. По информации ведомства, виновными оказались по два человека в Амгинском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Намском и Нюрбинском улусах, по одному — в Нерюнгринском, Вилюйском районах и Якутске.

Шестерых задержанных привлекли к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Трое уже заплатили штрафы на сумму 150 тыс. рублей, а еще троим вынесены предупреждения. К уголовной ответственности никого из задержанных не привлекали. В производстве находятся семь дел.

Также пресс-служба напомнила, что за сообщение о виновнике пожаров предусмотрено денежное вознаграждение в размере 10 000 руб. Выплата осуществляется за каждый лесной пожар и каждое лицо, виновное в возникновении лесного пожара. Максимальная сумма за выявление нескольких нарушителей не может превышать 50 000 руб.

Напомним, в республике продолжается борьба с лесными пожарами. На данный момент в регионе зафиксировано 123 пожара, которые охватили территорию более 308 тыс. гектаров.