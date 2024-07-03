Минздрав России предложил сделать открытой информацию о составе табачных изделий

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Минздрав выступил с инициативой отнести к информации, не составляющей коммерческую тайну, данные о наличии и количестве в составе табачной продукции ингредиентов, которые могут вызывать никотиновую зависимость или оказывать токсическое воздействие на организм. Соответствующий законопроект был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



Цель законопроекта — сохранение населения, укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году.

В федеральном законе уже предусмотрено информирование населения о составе табачных изделий. Однако правоприменительная практика показывает, что потребители табачной продукции зачастую не обладают полной информацией об ингредиентах, содержащихся в потребляемой ими табачной продукции и приводящих к усилению никотиновой зависимости или токсическому воздействию на организм.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов в России.