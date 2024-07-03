Торгово-промышленная палата России выступила против законопроекта об отмене ЕГЭ

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Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин заявил, что организация направила в Госдуму отрицательное заключение на проект федерального закона о замене ЕГЭ на ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.



— Мы разделяем необходимость повышения эффективности системы образования, обеспечения доступности высшего образования для всех граждан государства. Вместе с тем ТПП РФ законопроект не поддерживает, поскольку он не учитывает, что ЕГЭ представляет собой не только форму итоговой аттестации школьников, но и форму вступительных испытаний в вузы на программы бакалавриата и специалитета, и не содержит положений о замене ЕГЭ иными формами вступительных испытаний, — отметил он.

Кроме того, законопроект предусматривает проведение ГИА по заданиям, которые утверждаются органами исполнительной власти субъектов. По мнению главы ТПП РФ, это может усугубить несовершенство процедуры проведения итоговой аттестации школьников из-за переноса ее на региональный уровень, где отсутствует инфраструктура для разработки заданий, а их утверждение может носить формальный характер.

Отметим, в октябре планируется рассмотреть законопроект об отмене Единого государственного экзамена.