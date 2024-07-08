«Наше сотрудничество будет укрепляться»: Рустам Минниханов встретился с гендиректором АО «Трансмашхолдинг»
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором компании «Трансмашхолдинг» Кириллом Липой в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба главы республики.
На сегодняшний день в Татарстане активно используются поезда метро, электропоезда, рельсовые автобусы и трамваи производства «Трансмашхолдинга».
— Уверен, наше сотрудничество будет укрепляться и в дальнейшем, — отметил Минниханов.
Стороны также обсудили реализацию совместных проектов как на территории Татарстана, так и на промышленных площадках за пределами России. В частности, речь шла о проектах в Узбекистане, где Татарстан выступает одним из партнеров в создании индустриальных парков.
Напомним, Минниханов провел встречу с представителями УГМК в рамках международной промышленной выставки.
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