«Наше сотрудничество будет укрепляться»: Рустам Минниханов встретился с гендиректором АО «Трансмашхолдинг»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором компании «Трансмашхолдинг» Кириллом Липой в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба главы республики.

На сегодняшний день в Татарстане активно используются поезда метро, электропоезда, рельсовые автобусы и трамваи производства «Трансмашхолдинга».



— Уверен, наше сотрудничество будет укрепляться и в дальнейшем, — отметил Минниханов.



Стороны также обсудили реализацию совместных проектов как на территории Татарстана, так и на промышленных площадках за пределами России. В частности, речь шла о проектах в Узбекистане, где Татарстан выступает одним из партнеров в создании индустриальных парков.

Напомним, Минниханов провел встречу с представителями УГМК в рамках международной промышленной выставки.