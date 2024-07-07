В результате ДТП в Альметьевском районе скончалась пассажирка авто

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана

6 июля на 2 километре автодороги Альметьевск — Старое Шугурово в Альметьевском районе Татарстана 20-летний водитель Volkswagen, по предварительным данным, в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен», выехал на встречную полосу. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики.

В результате выезда на встречную полосу водитель Volkswagen создал помеху автомобилю Ladа, чей водитель во избежание столкновения выехал на полосу встречного движения. Из-за этого произошло столкновение.

От полученных травм до приезда бригады скорой помощи скончалась 26-летняя пассажирка автомобиля Lada.

За прошедшие сутки в Казани поступило 107 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. В одной из аварий пострадал человек — произошел наезд на пешехода. Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте.