За прошедшие сутки в Казани произошло 107 ДТП

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки в Казани поступило 107 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщает Госавтоинспекция полка ДПС УМВД России по городу.

В одной из аварий пострадал человек — произошел наезд на пешехода. Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте.

В состоянии алкогольного опьянения задержано 9 водителей. Еще 4 водителя не имели права управления ТС.

В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 8 граждан.