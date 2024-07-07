За прошедшие сутки в Казани произошло 107 ДТП
За прошедшие сутки в Казани поступило 107 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщает Госавтоинспекция полка ДПС УМВД России по городу.
В одной из аварий пострадал человек — произошел наезд на пешехода. Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте.
В состоянии алкогольного опьянения задержано 9 водителей. Еще 4 водителя не имели права управления ТС.
В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 8 граждан.
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