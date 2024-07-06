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Россия и Иран интегрировали платежные системы «Мир» и Shetab

15:45, 06.07.2024
Россия и Иран интегрировали платежные системы «Мир» и Shetab
Фото: Максим Платонов

Россия и Иран интегрировали платежные системы «Мир» и Shetab. Главы Центробанков Ирана и России подписали соглашение о ликвидности национальных валют для облегчения двусторонней торговли. Об этом заявил глава иранского ЦБ Мохаммад Фарзин, отметив завершение интеграции российской платежной системы «Мир» с иранской системой Shetab, сообщает ТАСС.

Теперь владельцы карт Shetab смогут снимать с них рубли в российских банкоматах с 22 августа 2024 года. В будущем граждане России также смогут расплачиваться российскими картами в Иране.

Об интеграции платежной системы «Мир» с иранской платежной системой стало известно в 2017 году. Тогда генеральный директор иранской Корпорации информационных технологий Сейед Абу Талиб Наджафи заявил, что на первом этапе интеграции владельцы карт «Мир» и Shetab смогут использовать банкоматы обеих стран.

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