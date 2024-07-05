В поселках Пермяки и Юдино возникли перебои с водоснабжением

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Жители поселка Пермяки уже четыре дня испытывают острую нехватку воды. Резида Незамова, жительница поселка, рассказала, что весь быт сейчас держится на ведрах: жители покупают воду и заказывают водовозки, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Как отметили в администрации Высокогорского района, сейчас на весь поселок действует единственная водонапорная башня. Из-за жары и возросшего потребления не выдержал насос. Устранить последствия и вернуть воду в краны пообещали в течение суток.

Также проблема с водоснабжением остро стоит в поселке Юдино. Жители говорят, что вода по трубам начинает поступать только после полуночи. Местные жители сталкиваются с подобными неудобствами каждый год с наступлением тепла. Причиной проблемы считают старые маломощные водопроводы.

В казанском «Водоканале» сообщили, что отключение со стороны организации не производилось. Перебои в жаркий период связаны со сверхнормативным водоразбором питьевой воды, в том числе на поливные нужды. Количество жителей уже давно превысило планы советских проектировщиков.