В Казани временно перекроют движение по улице Адамюка

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В Казани временно перекроют движение по улице Адамюка. Движение по дороге будет ограничено из-за капитального ремонта участка тепловых сетей, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 8 по 28 июля полностью будет закрыта проезжая часть по улице Малой Красной от проезда в ворота в районе дома №14 до дома №13.

Стоит напомнить, что с 15 по 25 июля с 22 до 6 часов будет ограничено движение транспорта на участке дороги на пересечении улицы Адоратского и проспекта Ямашева.